Roma - blitz contro gli ambulati abusivi a Porta Portese | sequestrati oltre 700 capi contraffatti

Romano di Lombardia. La strada la indica il deputato forzista Alessandro Sorte in apertura di serata: “L’obiettivo è essere la prima lista a Romano di Lombardia”. Non sarà facile, ma la squadra dei candidati di Forza Italia e Romano Civica , ...

È il giorno del rientro in Italia di Chico Forti . Il 65enne trentino, rilasciato nei giorni scorsi dal carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è partito da Miami a bordo di un Falcon 2000 dell’Aeronautica Italia na che atterrerà in tarda ...

Il Roma - Zielinski dice addio, stasera porta tutti a cena! Sarebbe rimasto, ma ADL gli voleva diminuire lo stipendio - Il roma - Zielinski dice addio, stasera porta tutti a cena! Sarebbe rimasto, ma ADL gli voleva diminuire lo stipendio - Ultimo brindisi con i compagni azzurri per il polacco. Oggi il centrocampista compie 30 anni. Per l’occasione porterà tutti a cena per festeggiare ma anche per salutare tutti quelli che hanno lavorato ...

De Rossi: "Tutti provano a migliorare, anche l'Inter". Poi un'amara riflessione su Frattesi - De Rossi: "Tutti provano a migliorare, anche l'Inter". Poi un'amara riflessione su Frattesi - Daniele De Rossi, tecnico della roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria contro il Genoa: "Non abbiamo trovato l'ampiezza perché abbiamo ...

Giubileo 2025: gli impatti su Roma - Giubileo 2025: gli impatti su roma - Il Giubileo 2025 rappresenta un evento di portata globale che attirerà milioni di pellegrini e visitatori a roma.