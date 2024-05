Calciomercato Milan - stagione da incubo per Divock Origi | i numeri di un disastro totale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Iparlano chiaro: ladiè stata une il belga si prepara a tornare ala iniziosu tutti i fronti. Così può essere riassunta ladial Nottingham Forrest. La squadra inglese si è salvata ed è rimasta in Premier League, ma di certo non grazie alle prestazioni dell’attaccante del. Idel suo prestito sono da: appena 22 presenze, 752 minuti in campo e soltanto un goal. E pensare che dovrebbe essere un attaccante. I tifosi del Nottingham l’hanno criticato dal primo all’ultimo giorno, ritenuto sovrappeso e fuori forma. Anche per questo ha trovato pochissimo spazio e di certo ...

Le riprese di YOU 5 sono iniziate: la quinta stagione della serie Netflix con protagonista il terrificante Joe Goldberg ha annunciato l’avvio della produzione con una foto su Instagram, anticipando un “ritorno alle origini” di Joe, “back where it ...

Nove italiane in Europa, Marchetti: «Si può fare!» - Nove italiane in Europa, Marchetti: «Si può fare!» - Visualizzazioni: 2 Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, ha confermato che le italiane in Europa potrebbero essere nove: ecco cosa deve succedere. La possibilità che l’Italia abbia n ...

