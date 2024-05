Caso Toti - l’82,9% degli italiani non crede che lo scandalo influirà sulle Europee

(Di lunedì 20 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 15:34 Il processo mediatico nei confronti di Giovanniha già trovato i suoi colpevoli e i suoi moventi, eppure l’opinione pubblica non sembra particolarmente provata da quanto accaduto. L’idea che un presidente di Regione possa essere accusato di corruzione non ha sconvolto più di tanto gli. Questo L'articolo proviene da Il Difforme.

