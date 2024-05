(Di lunedì 20 maggio 2024) Astana, 20 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergej, in un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi ad Astana, ha accolto con favore ladel leader cinese Xidi tenere unadi pace sull’a condizione di una partecipazione paritaria di Mosca e Kiev. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo.“Sergeyha espresso la sua gratitudine ai partner cinesi per una posizione equilibrata sulla soluzione della crisi, ha accolto con favore ladel presidente cinese Xidi organizzare unadi pace a condizione di una partecipazione paritaria di Russia e, tenendo conto dei legittimi interessi di sicurezza di ...

Ucraina: Lavrov, 'sì a proposta di Xi Jinping per conferenza di pace' - Ucraina: lavrov, 'sì a proposta di Xi Jinping per conferenza di pace' - Astana, 20 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergej lavrov, in un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi ad Astana, ha accolto con favore la proposta del leader cinese Xi Jinping d ...

La rivincita di Pisacane sui Borboni, assolto l’editore Galzerano: aveva criticato l’elogio di un discendente dell’assassino - La rivincita di Pisacane sui Borboni, assolto l’editore Galzerano: aveva criticato l’elogio di un discendente dell’assassino - L'eroe del Risorgimento è stato al centro delle polemiche tra i seguaci dei Borboni. Il giudice napoletano Edoardo Vitale aveva elogiato i discendenti di uno degli assassini, suscitando l'ira di Galze ...

“Ha ucciso il figlio appena partorito”: fermata una donna su una nave da crociera in Toscana - “Ha ucciso il figlio appena partorito”: fermata una donna su una nave da crociera in Toscana - La procura di Grosseto ha disposto il fermo con l’accusa di omicidio di una donna con cittadinanza filippina accusata di aver ucciso il figlio neonato da lei partorito su una nave da crociera circa du ...