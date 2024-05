Cortesie per gli ospiti a Caronno con Francesco e Luca

(Di lunedì 20 maggio 2024) La seguitissima trasmissione “per gli” di Real Time ha fatto tappa aPertusella (anche se gli autori non hanno specificato bene la località dicendo solo “ora ci spostiamo fuori Milano”), dove una coppia di amici ha gareggiato con una coppia di Milano. Le telecamere del famoso programma sono andate nell’appartamento di Angelo ...

