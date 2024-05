Fiorentina | maxischermi al Franchi per la finale di Conference League

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chi non potrà accompagnare laad Atene per ladicontro l’Olympiacos del 29 maggio alle 21 avrà comunque la possibilità di seguire la partita in compagnia. Allo stadio Artemioinfatti saranno installati deiper l’atto conclusivo della terza competizione europea. Lo annuncia in una nota il club viola: “I settori disponibili saranno la Curva Fiesole, Maratona e Tribuna al costo di 5,00 cadauno tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto. L’ingresso sarà consentito dalle ore 19:00 e si potrà prenotare il proprio accesso a partire da oggi“. SportFace.

