Annamaria e le altre | targa Inps per le donne che non ce l’hanno fatta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’ultimo nome è quello diLombardi, donna che ha combattuto con dignità e coraggio contro la malattia. Non ce l’ha, ma nel cuore del marito Luigi Cucciniello e dei figli Mario e Luca Pio, resta l’esempio di una donna amorevole e determinata, che ha lasciato un segno. Ci sarà anche il suo nome sullacommemorativa che venerdì mattina alle 10 sarà scoperta nella sede dell’di viale Italia. Non solo la storia diLombardi, sullaresteranno i nomi diche meritano di essere ricordate: Virginia Nigro, Marica Annecchiarico, Eva Galano e Titti Bruno. Per l’occasione sarà inaugurata la nuova ludoteca “La tana dei piccoli sognatori” presso il centro di ...

ARTinCLUB 12, una mostra per l'estate 2024 in Residenza d'Epoca - ARTinCLUB 12, una mostra per l'estate 2024 in Residenza d'Epoca - Mercurio di Gianni Costa propone la Rassegna di pittura a Lido di Camaiore, ingresso gratuito (26 maggio - 21 settembre) ...

Nino D'Angelo, la dedica per la moglie è virale: "Tu sì 'o mare mio" - Nino D'Angelo, la dedica per la moglie è virale: "Tu sì 'o mare mio" - Sui social è diventata virale una foto di Nino D'Angelo con la moglie annamaria. "Tu sì 'o mare mio", ha scritto il noto cantautore partenopeo in un post social. Non è la prima volta che Nino D'Angelo ...

La magia di Big riaccende l’amore - La magia di Big riaccende l’amore - Il giornalino Big Bambini in gamba non è solo per i bimbi. I consigli e le riflessioni hanno aiutato questa coppia a perdonarsi e rincontrarsi, rendendo più forte l'unità in famiglia ...