La Polizia sul piede di guerra | Scendiamo in piazza Siamo orsetti da Luna Park

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il portavoce del principale sindacato di, in esclusiva a Notizie.com: “Se non ci difendiamo ci ammazzano, se lo facciamo finiamo in Tribunale” “La politica degli ultimi vent’anni ci ha disarmato togliendoci autorità e autorevolezza.sotto tiro, sembriamo l’orsacchiotto del. Basta con le parole di circostanza e solidarietà dalle istituzioni e dalla politica ci aspettiamo la volontà di cambiare le cose da chi se non da loro, ne vale della tutela di noi operatori e della sicurezza degli italiani”. Laalza la voce. Attraverso i propri principali organi sindacali, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine annunciano un presidio con volantinaggio, in programma domani a Roma. Le forze di, spesso tirate in ballo dopo alcuni faccia a faccia con i ...