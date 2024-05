(Adnkronos) – Sanremo? "Mi piacerebbe farlo". Lo afferma in un'intervista al 'Corriere della sera', Alessandro Cattelan , pronto a debuttare con il suo nuovo programma 'Da vicino nessuno è normale', in onda per tre serate su Rai 2 a partire da ...

Si è parlato di problemi di salute per il rapper Fedez , come ormai noto, non ha alla fine preso parte alle registrazioni del nuovo programma di Alessandro Cattelan . Nessuna decisione o veto da parte della Rai, ma un problema di salute non ...

Fedez, dall'annuncio sulle condizioni di salute dello staff alla separazione da Chiara Ferragni: gli ultimi mesi (sopra le righe) del rapper - fedez, dall'annuncio sulle condizioni di salute dello staff alla separazione da Chiara Ferragni: gli ultimi mesi (sopra le righe) del rapper - Un periodo non proprio facile per il rapper che ora ha nuovi problemi di salute. fedez come sta Il forfait a Cattelan per gravi motivi di salute Stasera fedez sarebbe dovuto essere ospite da Cattelan ...

Fedez in ospedale «Ha problemi gravi allo stomaco ma non è stato ricoverato»: il tumore al pancreas, l'intervento e il nuovo malore - fedez in ospedale «Ha problemi gravi allo stomaco ma non è stato ricoverato»: il tumore al pancreas, l'intervento e il nuovo malore - L'indiscrezione arriva da Fabrizio Corona: fedez starebbe male, molto male. Per questo avrebbe rinunciato alla partecipazione, stasera 20 maggio, nel nuovo programma di Alessandro ...

Fedez: "Situazione più grave di quanto immaginato" - fedez: "Situazione più grave di quanto immaginato" - Sembrerebbe essere sempre più vero, e dunque probabile, un malore di fedez. Il rapper, secondo quanto annunciato ... Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano ...