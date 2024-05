Sei qui solo per le te**e - le lacrime di Diletta Leotta

(Di lunedì 20 maggio 2024)a 32 anni è una donna affermata: è una delle più note giornaliste italiane, è diventata mamma e ha annunciato che a giugno si sposerà con Loris Karius, portiere che attualmente milita nel Newcastle. Tuttavia la sua carriera non sempre è stata rose e fiori, anzi, spesso ha dovuto combattere con i pregiudizi delle persone, ma anche dei colleghi e delle colleghe, che la accusavano di aver avuto successograzie alla sua bellezza. La rivelazione di: “Piansi quando una collega…”, intervistata da F Magazine, ha rivelato che spesso si è ritrovata in un ambiente di lavoro tossico e, cosa che le ha fatto più male, le accuse e gli attacchi più pesanti arrivavano proprio dalle colleghe secondo le quali, oltre alla bellezza, ...

«Il peggior commento ricevuto rimane: ‘Sei qui solo per le tette’. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio». A parlare è Diletta Leotta , in un’intervista ...

Diletta Leotta : “A vent’anni un collega mi disse : ‘Sei qui solo per le te**e'” Durante la sua ultima intervista, la conduttrice ha rivelato che il mondo del lavoro non è sempre stato positivo per lei e che le critiche peggiori sono arrivate da ...

Diletta Leotta shock: "Una collega mi disse che ero lì solo per le te**e!" - Diletta leotta shock: "Una collega mi disse che ero lì solo per le te**e!" - Diletta leotta è ormai da anni uno dei volti più conosciuti del giornalismo televisivo sportivo. In una delle sue ultime interviste rilasciate ad F Magazine, ...

Diletta Leotta: l'insulto shock dell'ex collega, l'odio tra donne e zia Elodie - Diletta leotta: l'insulto shock dell'ex collega, l'odio tra donne e zia Elodie - La nota conduttrice, prossima al matrimonio con il portiere Loris Karius, ha rivelato un increscioso retroscena nel corso di una recente intervista ...

Diletta Leotta: "Mi hanno detto: "Sei qui solo per le tette". E io ho reagito così" - Diletta leotta: "Mi hanno detto: "Sei qui solo per le tette". E io ho reagito così" - "Avevo venti anni, mi ferì a morte", ha spiegato la conduttrice per poi svelare come si è vendicata di questa affermazione sessista ...