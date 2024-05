Juventus | Allegri esonerato Arriva Motta Basta ridere - da adesso gelati

Una sfida che fino a un paio di settimane fa per il Bologna poteva significare Champions League si è trasformata in uno Scontro diretto per il terzo posto contro la Juve. I rossoblu hanno confermato il proprio status di big in questo campionato ...

“Un epilogo triste quello tra Allegri e la Juve. Bisogna essere grati per tutto quello che ha fatto, per due volte alla guida della Juventus . Soprattutto l’anno scorso ha tenuto una freddezza e un controllo eccezionali in un anno drammatico per la ...

Sarri: "Allegri Difficile giudicare da fuori ma per un club come la Juve vincere la Coppa Italia non è abbastanza" - Sarri: "allegri Difficile giudicare da fuori ma per un club come la Juve vincere la Coppa Italia non è abbastanza" - Maurizio Sarri, a margine della presentazione della 22esima edizione del Memorial "Niccolò Galli", ha parlato della juventus commentando quanto successo con allegri. Ecco ...

Dalla C1 all’Europa League: la storia del Sassuolo, una favola di provincia da esempio per tutti - Dalla C1 all’Europa League: la storia del Sassuolo, una favola di provincia da esempio per tutti - La squadra neroverde ha rappresentato un pilastro della Serie A nelle ultime stagioni tanto da formare una serie di giocatori e allenatori che si sono ...

De Maggio: "Allegri non andrà al Napoli". Poi rivela il futuro di Buongiorno - De Maggio: "allegri non andrà al Napoli". Poi rivela il futuro di Buongiorno - Valter De Maggio, giornalista, ha commentato i rumors di calciomercato sul club capitanato da Aurelio De Laurentiis.