Eventi nelle sedi della Fondazione ‘Benevento Città Spettacolo’ - pubblicato l’avviso

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato, questa mattina, all’Albodi manifestazione di interesse per la promozione di una progettazione condivisa diretta a favorire la promozione delle attività del teatro di prosa. A darne avviso sono Oberdan Picucci e Renato Giordano, rispettivamente presidente e direttoreBeneventoSpettacolo. Con, larende noto di voler selezionare una proposta articolata per la progettazione condivisa diretta a favorire la promozione delle attività del Teatro di Prosa ...

Capo d’Orlando: firmata l’ordinanza per il ripascimento a San Gregorio - Capo d’Orlando: firmata l’ordinanza per il ripascimento a San Gregorio - Firmata questa mattina l’ordinanza sindacale che prevede il ripascimennto del tratto di spiaggia del Borgo di San Gregorio a Capo ...

Corruzione in Liguria, i lavoratori del porto occupano la sede dell’Autorità Portuale di Genova: “Collusione tra politica e imprenditori” - Corruzione in Liguria, i lavoratori del porto occupano la sede dell’Autorità Portuale di Genova: “Collusione tra politica e imprenditori” - La protesta si lega all’inchiesta che ha travolto l’ex numero uno dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, attualmente in custodia cautelare in carcere ...

Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition nuova a Torre Annunziata - Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition nuova a Torre Annunziata - Annuncio vendita Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition nuova a Torre Annunziata, Napoli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...