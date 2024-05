Diletta Leotta e il commento della collega Lavori solo per le tue te**e - ecco chi l’ha detto

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha parlato dei suoi primi anni nel mondo del giornalismo sportivo e ha rivelato un aspetto dolorososua esperienza: i commenti poco piacevoli che ha ricevuto da altre donne. In un’intervista al settimanale F, ha condiviso il fatto che gli inizisua carriera non sono stati facili. Ha raccontato di aver affrontato spesso giudizi negativi sul suo aspetto fisico e ciò che la ha ferita di più è che spesso questi commenti sono giunti, e continuano a giungere, proprio da altre donne. Una, in particolare, secondo le dichiarazioni di, sarebbe stata particolarmente ”spietata” con le parole nei suoi confronti. Scopriamo cosa hae qual è stata la reazionegiornalista ...

Diletta Leotta : “A vent’anni un collega mi disse : ‘Sei qui solo per le te**e'” Durante la sua ultima intervista, la conduttrice ha rivelato che il mondo del lavoro non è sempre stato positivo per lei e che le critiche peggiori sono arrivate da ...

Diletta Leotta shock: "Una collega mi disse che ero lì solo per le te**e!" - diletta leotta shock: "Una collega mi disse che ero lì solo per le te**e!" - diletta leotta è ormai da anni uno dei volti più conosciuti del giornalismo televisivo sportivo. In una delle sue ultime interviste rilasciate ad F Magazine, ...

Diletta Leotta: l'insulto shock dell'ex collega, l'odio tra donne e zia Elodie - diletta leotta: l'insulto shock dell'ex collega, l'odio tra donne e zia Elodie - La nota conduttrice, prossima al matrimonio con il portiere Loris Karius, ha rivelato un increscioso retroscena nel corso di una recente intervista ...

Diletta Leotta: "Mi hanno detto: "Sei qui solo per le tette". E io ho reagito così" - diletta leotta: "Mi hanno detto: "Sei qui solo per le tette". E io ho reagito così" - "Avevo venti anni, mi ferì a morte", ha spiegato la conduttrice per poi svelare come si è vendicata di questa affermazione sessista ...