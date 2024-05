Schianto drammatico - coinvolta intera famiglia | muore bimba di 8 mesi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un’è stata drammaticamentenella tarda serata di ieri in un incidente a San Ferdinando di Puglia. Unadi 8, che era gravemente ferita ed era caduta in coma, è morta poco fa. La piccola, che era stata trasportata in elisoccorso con un profondo trauma cranico, è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’incidente è avvenuto ieri, e le condizioni della bambina sono state subito definite critiche dai medici. Nonostante i tentativi di salvarla, la piccola è spirata poco fa. La madre della bambina, anch’essanell’incidente, è ricoverata nell’ospedale di Andria. La comunità locale è sconvolta dalla tragica notizia. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte ...

