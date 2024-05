Dove mangiare sul lago di Garda I 23 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 20 maggio 2024) Investimenti mirati, un pubblico - con buona percentuale di stranieri - che ripaga, panorami strepitosi e percorsi perfetti per amanti degli sport outdoor: ilpiù esteso d'Italia rimane una meta vacanziera dalle mille virtù, non ultima quella gastronomica. Un peso specifico importante ce l'hanno il fine dining e l'hotellerie di lusso, che in un contesto naturale così diversificato trovano anche una sede particolarmente felice. La stagione 2024, inoltre, si apre con diverse interessanti novità, fra spostamenti, traslochi e nuove aperture. Ma niente paura per chi cerca "solo" salmerini e lucci con la polenta e un buon bicchiere di Bardolino: osterie tipiche valide, agriturismi di spessore e valenti artigiani del territorio non mancano su tutte e tre le sponde (bresciana, veronese e trentina) di questo specchio d'acqua la cui superficie si estende su quasi 400 ...