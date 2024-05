Un osservatorio sui suicidi al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri intitolato a Beatrice - l’allieva della Scuola Marescialli di Firenze scomparsa tragicamente Le proposte del Nuovo Sindacato Carabinieri per contrastare il disagio emotivo e psicologico

(Di lunedì 20 maggio 2024) In merito alla tragica vicenda didisuicidatasi lo scorso 22 aprile, si registra l’intervento di Toni Megna, Igor Tullio e Gabriella Madormo, rispettivamente segretari e vice presidente nazionali del.“Il terribile gestocollega – affermano – ci rattrista immensamente e ci uniamo al dolore immenso e inconsolabilefamiglia”.“Le parole però non bastano – proseguono i tre esponenti di NSC – e pertanto insistiamo sulleche, già qualche mese fa, abbiamo trasmesso all’Ufficio Relazioni Sindacalidei ...

Frascati Scherma, Bianchi ancora protagonista in una prova di Coppa del Mondo: medaglia sfiorata - Frascati Scherma, Bianchi ancora protagonista in una prova di Coppa del Mondo: medaglia sfiorata - Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Una stagione molto importante che anche a Shangai (in Cina) ha avuto l’ennesima conferma. Guillaume Bianchi, fiorettista cresciu ...

Villa Latina, arrestato 41enne per l’omicidio dell’imprenditore Armando Tortolani - Villa Latina, arrestato 41enne per l’omicidio dell’imprenditore Armando Tortolani - I carabinieri hanno arrestato e trasferito nel carcere di Cassino il 41enne Luca Agostino con l'accusa di aver accoltellato e ucciso l'imprenditore 42enne ...

Villa Latina, arrestato un 41enne per l'omicidio dell'imprenditore Armando Tortolani - Villa Latina, arrestato un 41enne per l'omicidio dell'imprenditore Armando Tortolani - Video suggerito A cura di beatrice Tominic Una pattuglia del carabinieri. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver accoltellato e ucciso l'imprenditore di 42 anni Armando Tortolani.