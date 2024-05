Sparatoria a Caravate - giovane ferito a una gamba | due arresti per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024)(Varese), 20 maggio 2024 – Un regolamento di conti per il controllo del territorio: è questo il possibile movente che ha portato al ferimento, con lo scopo di uccidere, un 36 enne maghrebino lasciato in fin di vita sotto la pioggia lo scorso 5 marzo ae per il quale sono state arrestate due persone. Si tratta di una donna italiana di 37 anni accusata di essere la fiancheggiatrice dello sparatore, un maghrebino di 27 anni fermato a Milano. Mentre la sospettata è stata colpita da una richiesta di custodia cautelare in carcere il 23 aprile scorso, iluomo considerato l’esecutore materiale del grave ferimento è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto a Milano, il giorno stesso, condotto in carcere a San Vittore e lì raggiunto anch’esso da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini Le ...