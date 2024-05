'Sono qui per fare gol': il post strappalacrime di un allenatore dell' - 'Sono qui per fare gol': il post strappalacrime di un allenatore dell' - Luca Varano, tecnico dell'Asd Arcobaleno, ha raccontato in un post le emozioni di domenica mattina Una domenica speciale a Monzello che ha ospitato una squadra siciliana della quarta categoria che ...

Thuram salta al coro "Chi non salta è juventino", arriva Papà Lilian e lo punisce con uno schiaffo - Thuram salta al coro "Chi non salta è juventino", arriva Papà Lilian e lo punisce con uno schiaffo - Protagonista della festa Scudetto dell'Inter è stato sicuramente Marcus Thuram che ha ... maglia del figlio ma ai cori contro la Juventus non ci ha visto più. Quando la curva infatti ha invitato ...

La curva dell'Inter: "Chi non salta juventino è" e Lilian Thuram tira un ceffone al figlio Marcus VIDEO - La curva dell'Inter: "Chi non salta juventino è" e Lilian Thuram tira un ceffone al figlio Marcus VIDEO - Anche sull`ultima sfida a San Siro, Inter-Lazio, è calato il sipario. Lo stadio Giuseppe Meazza, colmo di tifosi nerazzurri, ha salutato i campioni d`Italia, dove.