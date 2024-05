Everything to Know About Bitcoin Pizza Day - Everything to Know About bitcoin pizza Day - On May 22, 2010, a man in Florida paid 10,000 bitcoin for pizza. When Laszlo Hanyecz bought two pizzas from Papa John’s that day, it was considered to be the first ever purchase with bitcoin. The ...

Perché si celebra il Bitcoin Pizza Day - Perché si celebra il bitcoin pizza Day - Il 22 maggio si ricorda il primo pagamento in criptovaluta: un programmatore comprò due pizze con 10mila bitcoin. Che oggi varrebbero oltre 600 milioni ...

Bitcoin può davvero offrire una protezione contro l’inflazione - bitcoin può davvero offrire una protezione contro l’inflazione - L’inflazione sta minacciando le valute fiat, spingendo gli investitori verso bitcoin. Ma BTC può davvero offrire una protezione contro l’inflazione The post bitcoin può davvero offrire una protezione ...