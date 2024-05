Industria | Intesa Sp-Prometeia - ' in 2024 commercio mondiale ritroverà slancio'

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Nelilprogressivamentedopo la battuta d'arresto del 2023, pur a fronte di rischi geopolitici che potrebbero esercitare pressioni al ribasso. Buone opportunità di export emergeranno sia sui mercati extra-europei, soprattutto gli Stati Uniti, che stanno registrando performance superiori alle attese, sia all'interno dell'area Ue, che nel 2023 aveva rallentato maggiormente in termini di scambi commerciali. E' quanto emerge dal 105esimo rapporto Analisi dei settorili diSanpaolo e, secondo il quale si prevede che le imprese italiane siano in grado di cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali, registrando una crescita dell'export del 2,6% a ...

In data 22 marzo 2024 , è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale (cd. CCNL ) del Terziario , Distribuzione e Servizi , sottoscritto da Confcommercio ; scaduto il 31 luglio 2019. L’accordo è entrato in vigore dal 1° aprile 2024 e sarà valido ...

Camera commercio Cosenza è tra beneficiari del 5 per mille - Camera commercio Cosenza è tra beneficiari del 5 per mille - "Importante riconoscimento per la Camera di commercio di Cosenza a seguito dell'inserimento nella lista nazionale dei 33 enti beneficiari del 5 per mille 2024 in riferimento all'anno di imposta 2023".

Il Ministero della Cultura inserisce la Camera di Cosenza fra gli enti beneficiari del 5 per mille - Il Ministero della Cultura inserisce la Camera di Cosenza fra gli enti beneficiari del 5 per mille - Importante riconoscimento per l'ente camerale cosentino, unico in Italia ad averlo conseguito. La soddisfazione del Presidente Algieri ...