Fedez | Non so perché dicano che sono in fin di vita

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 maggio 2024 – "Non sostiano dicendo chein fin di", scrivesu Instagram dopo la notizia di nuovi problemi di salute per il rapper, che per fortuna non sarebbero sei. "Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene - si legge sul social - ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave".aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan, in onda su Rai2, per problemi di salute. Come ha fatto sapere il suo staff,è stato al pronto soccorso per problemi di salute, non sta ancora bene, ma non è ricoverato. Dopo essere stato visitato, Federico Lucia ha fatto ritorno a casa. Le sue condizioni di conseguenza nongravi da arrivare a un ricovero ospedaliero. Il malessere era già ...