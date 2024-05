Tangentopoli in Liguria - lo strano caso di Signorini senza più soldi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 20 maggio 2024) Per l’inchiesta sulla corruzione insi apre il 20 maggio una settimana che si annuncia decisiva. In programma nelle prossime ore lo svelamento delle copie forensi di telefoni, personal computer e altri dispositivi del presidente della Regione, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio. Si svolgeranno inoltre le audizioni, davanti ai magistrati inquirenti, di diversi testi. Fra questi il sindaco di Genova, Marco Bucci. Gli elementi su cui sono al lavoro gli investigatori sono molti. C’è in particolar modo la situazione finanziaria di Paolo Emilio, l’amministratore delegato della società di servizi Iren ed ex capo dell’Autorità del porti di Genova e Savona. Quando ricopriva questo ruologuadagnava circa 230mila euro all’anno. Una cifra che sarebbe ulteriormente aumentata con il passaggio ad ...