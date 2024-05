Panchina Napoli – Il sì di Gasperini non è certo | ADL contatta altro tecnico - le ultime

Diego Nargiso , ex tennista e grande tifoso del Napoli , in esclusiva ai nostri microfoni sulla stagione dei partenopei: “Annata terribile. E sul nuovo allenatore…”. Mettersi alle spalle una stagione da incubo e ripartire. E’ questo la parola ...

Panchina Milan , non solo il Napoli di De Laurentiis, Stefano Pioli è conteso anche tra due squadre di livello come Bologna e Fenerbahce… Dopo la separazione con il Milan , il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere nuovamente in Serie A. Sì, perché ...

Secondo Carlo Alvino , Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Roberto De Zerbi per tastare il terreno in vista della prossima stagione al Napoli. La ricerca del nuovo allenatore del Napoli prosegue senza sosta. Dopo i nomi caldi di Gasperini e ...

SKY - Gasperini in pole per il Napoli, le sue ultime dichiarazioni lasciano indizi - SKY - Gasperini in pole per il napoli, le sue ultime dichiarazioni lasciano indizi - La redazione di Sky Sport riferisce che Gian Piero Gasperini è il candidato più forte per la panchina del napoli.

Svolta Milan: “Contatti con De Zerbi”, i dettagli - Svolta Milan: “Contatti con De Zerbi”, i dettagli - Il Milan potrebbe decidere di puntare su De Zerbi per il dopo Pioli: stando ai rumors delle ultime ore, sarebbero partiti dei dialoghi.

MEDIASET - Milan, possibile svolta per la panchina: contatto con De Zerbi - MEDIASET - Milan, possibile svolta per la panchina: contatto con De Zerbi - Il Milan si sta muovendo concretamente per portare Roberto De Zerbi in panchina. Nelle scorse ore c'è stato un contatto tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione: decisiva la mossa dell'o ...