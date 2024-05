(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 mag. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno colpito il villaggio in prima linea di Stepnohirsk, nell'oblast di, uccidendo un uomo. Lo ha riferito il governatore Ivan Fedorov, aggiungendo che diverse case sono state danneggiate nel raid.

L’esercito di russo ha perso 10.000 soldati in una settimana di combattimenti in Ucraina , oltre a quattro aerei e un elicottero. Questo il “bollettino” reso noto su Telegram dal comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Pavlyuk. Le ...

Kiev , 20 mag. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno colpito il villaggio in prima linea di Stepnohirsk, nell’oblast di Zaporizhzhia, uccidendo un uomo. Lo ha riferito il governatore Ivan Fedorov, aggiungendo che diverse case sono state danneggiate ...

Ucraina: Lavrov, 'sì a proposta di Xi Jinping per conferenza di pace' - ucraina: Lavrov, 'sì a proposta di Xi Jinping per conferenza di pace' - Astana, 20 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi ad Astana, ha accolto con favore la proposta del leader cinese Xi Jinping d ...

Ucraina: Kiev, '1 morto in attacco russo a Zaporizhzhia' - ucraina: kiev, '1 morto in attacco russo a Zaporizhzhia' - kiev, 20 mag. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno colpito il villaggio in prima linea di Stepnohirsk, nell'oblast di Zaporizhzhia, uccidendo un uomo. Lo ha riferito il governatore Ivan Fedorov, aggiun ...

La rivincita di Pisacane sui Borboni, assolto l’editore Galzerano: aveva criticato l’elogio di un discendente dell’assassino - La rivincita di Pisacane sui Borboni, assolto l’editore Galzerano: aveva criticato l’elogio di un discendente dell’assassino - L'eroe del Risorgimento è stato al centro delle polemiche tra i seguaci dei Borboni. Il giudice napoletano Edoardo Vitale aveva elogiato i discendenti di uno degli assassini, suscitando l'ira di Galze ...