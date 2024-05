Scooter privati come taxi low cost A Napoli - Firenze e Roma arriva Fasto e i tassisti sono sul piede di guerra

Rivoluzione scooter in Italia, cambia tutto ora: l’ufficialità segna una nuova era, i dettagli - Rivoluzione scooter in Italia, cambia tutto ora: l’ufficialità segna una nuova era, i dettagli - Per quello che è il mondo degli scooter è in atto una vera e propria rivoluzione, ed ora vi sveleremo i dettagli precisi.

Scooter privati come taxi: a Firenze arriva Fasto, l’app che minaccia i tassisti - scooter privati come taxi: a Firenze arriva Fasto, l’app che minaccia i tassisti - Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire che cosa è e come funziona Fasto che è già pubblicizzato sui social: «Abbiamo appena lanciato a Firenze la nostra fantastica app per lo “scooter taxi”. È ...

Firenze, c'è la app per il taxi in scooter (che fa arrabbiare i tassisti) - Firenze, c'è la app per il taxi in scooter (che fa arrabbiare i tassisti) - Potere del web: basta l’app di un’azienda straniera per poter fare quel che si vuole, senza trovare ostacoli in leggi e regolamenti vigenti. Così, a Firenze è ai nastri di partenza un nuovo servizio ...