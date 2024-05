Lei col campione - che ci devi dire? Chiara Ferragn - scoppia il gossip | primi indizi del flirt

(Di lunedì 20 maggio 2024) Clamorosa bombasui. L’imprenditrice digitale potrebbe aver confermato in qualche modo il suo interesse verso une in questo modo il matrimonio con Fedez sarebbe definitivamente archiviato. A proposito del rapper, sono ore di grande apprensione per le sue condizioni di salute perché sarebbero più gravi del previsto, stando al suo staff. Ma tornando a notizie certamente meno delicate,i avrebbe compiuto un gesto molto importante che certificherebbe il suo interesse per il. E quindi un’ipotetica frequentazione col vip sarebbe all’orizzonte. Ci sono già isu questo argomento, riportati dal sito Angolo delle Notizie, e ora si aspettano altre prove schiaccianti. Leggi ...

Il caso di Stupro della campionessa di scherma minorenne è come un terremoto. Ha messo in evidenza «le falle del sistema». Il «sistema» a cui si riferisce il...

A Monsano i Giovanissimi del Pedale Chiaravalle se vincono il 1° Trofeo FC Falegnameria sia come numero di partecipanti che come risultato tecnico Chiaravalle , 26 aprile 2024 – vince Tommaso Cingolani (Allievi) e Barbini (Esordienti primo anno) ...

PEC in Italia, Sposato (Aruba): “Strumento utile, l’86% degli intervistati pienamente soddisfatto” - PEC in Italia, Sposato (Aruba): “Strumento utile, l’86% degli intervistati pienamente soddisfatto” - La PEC è il mezzo di notifica a valore legale maggiormente diffuso in Italia. In base ai dati ufficiali di AgID, alla fine del 2023 nel nostro Paese risultavano attive quasi 16 milioni di caselle di p ...

Case (Cus UniTe) ancora campione italiano universitario di salto in lungo - Case (Cus UniTe) ancora campione italiano universitario di salto in lungo - Con la misura di 7,70 metri lo studente di Scienze della comunicazione è davanti a tutti ai campionati nazionali in Molise ...

Università di Teramo. Campionati Nazionali Universitari: secondo oro consecutivo per il CUS - Università di Teramo. Campionati Nazionali Universitari: secondo oro consecutivo per il CUS - (wn24)-Teramo – Seconda medaglia d’oro consecutiva per il Cus dell’Università di Teramo ai Campionati Nazionali Universitari in corso in Molise. «Dopo l’oro dell’anno passato – ha commentato Luigi Mas ...