I concerti del 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Da Laura Pausini a James Blunt e da Taylor Swift a Doja Cat, il calendario del nuovo anno è già ricco di appuntamenti per gli amanti della musica. Ecco tutte le date deiin Italia da non perdere nel

Mese di maggio , nuovi Concerti . Arrivano per tutti i gusti musicali i nostri artisti preferiti nella nostra bella Italia . Attesissimo Una nessuna centomila in Arena, un concerto che unisce i grandi artisti della musica Italia na nella battaglia ...

"Piano competition": tutto pronto per la 61^ edizione - "Piano competition": tutto pronto per la 61^ edizione - Prende il via mercoledì 22 per concludersi venerdì, 24 maggio, la 61ª edizione dell’International Piano Competition “Arcangelo Speranza”, il prestigioso concorso organizzato con il sostegno del Minist ...

L'orchestra giovanile Cherubini nelle comunità della Papa Giovanni XXIII - L'orchestra giovanile Cherubini nelle comunità della Papa Giovanni XXIII - A Bagnolo e al Pronto soccorso sociale di S. Aquilina, in preparazione alla Giornata internazionale della lotta alla droga ...

Ghali, è online il video del nuovo singolo Paprika - Ghali, è online il video del nuovo singolo Paprika - Con uno sfondo casalingo, il video è costruito intorno al verso-leitmotiv “Spari su un cuore che già sanguina” che vede Ghali protagonista della scena in tutta l’eleganza del suo outfit curato dalla ...