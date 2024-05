Fiorentina - Renzi ATTACCA | Soldi pubblici per il Franchi sono uno SCANDALO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le parole di Matteo, leader politico di Italia Viva, sulla ristrutturazione dello Stadio. I dettagli Matteoha parlato a Lady Radio della ristrutturazione dello Stadiodella. PAROLE – «Fra un mese Dario Nardella sarà in Europa e quando saremo insieme a Strasburgo, al Parlamento europeo, gli chiederò come cavolo abbia fatto a

Fiorentina e Napoli hanno chiuso in pareggio l'anticipo della 37/a giornata di Serie A. Al ' Franchi ' è un emozionante 2-2. Campani in vantaggio con la rete di Rrahmani che dopo otto minuti svetta sull'angolo di Politano. Rimonta dei viola , attesi ...

Chi non potrà accompagnare la Fiorentina ad Atene per la finale di Conference League contro l’Olympiacos del 29 maggio alle 21 avrà comunque la possibilità di seguire la partita in compagnia. Allo stadio Artemio Franchi infatti saranno installati ...

ACF, Lo stadio Franchi sarà aperto per la finale di Atene - ACF, Lo stadio franchi sarà aperto per la finale di Atene - La fiorentina ha ufficializzato l'apertura del franchi in occasione della finale di Conference League tra fiorentina e Olympiacos. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: "Tutte ...