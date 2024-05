The Outfit - la recensione | su Netflix un thriller da camera ricco di colpi di scena

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ladi The, film dove Mark Rylance veste i panni di un tranquillo sarto inglese che, all'interno della sua bottega, si ritrova suo malgrado coinvolto in una resa dei conti tra bande criminali. Chicago, 1956. Leonard Burling è un sarto di origini inglesi che gestisce una piccola attività nella quale confeziona abiti eleganti, in un quartiere controllato dal capo della mafia irlandese, Roy Boyle. Il figlio di Roy e secondo in comando, Richie, e il suo partner Francis, usano la sua bottega come deposito per soldi sporchi e per realizzare loschi affari. Leonard tollera la situazione anche perché gli uomini della banda sono proprio tra i suoi migliori clienti. Come vi raccontiamo nelladi The, la situazione prende una piega complicata quando si vocifera della presenza di una talpa che ...