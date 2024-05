Villa Latina Omicidio dell’imprenditore Armando Tortolani - fermato il 41enne Luca Agostino

Frosinone , 20 maggio 2024 – omicidio a Frosinone : un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite , ieri sera, a Villa Latina , in provincia di Frosinone . Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire ...

Il Mythos contemporaneo in scena nel borgo siciliano di Troina - Il Mythos contemporaneo in scena nel borgo siciliano di Troina - Ci sono tutti gli ingredienti per l'affermazione del prossimo festival di Troina, giunto alla IV edizione con una selezione di proposte firmate da Luigi Tabita, al suo primo anno come direttore ...

Omicidio a Villa Latina, "Luchetta" l'incontro con la vittima e il pianto in caserma - Omicidio a villa latina, "Luchetta" l'incontro con la vittima e il pianto in caserma - Tutti lo conoscono in paese, Luca Agostino, detto “Luchetta”, l'uomo di 41 anni fermato per l'omcidio di Armando Tortolano, avvenuto domenica sera alle 19.30 a ...

Omicidio a Villa Latina. Disposta l'autopsia per Armando Tortolani - Omicidio a villa latina. Disposta l'autopsia per Armando Tortolani - Disposta l’autopsia sul corpo di Armando Tortolani, 42 anni, ucciso ieri sera vicino alla sua abitazione a villa latina. Arrestato con l’accusa di omicidio Luca Agostino ,41 anni, anche lui del piccol ...