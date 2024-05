La Casertana dice addio ai Playoff - rimonta la Juve Next Ge - avanza il Benevento

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono, Carrarese,ntusGen, Catania e LR Vicenza le cinque squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale deidi Serie C NOW. I Risultati del primo turno nazionale Succede tutto nella prima frazione di gioco allo stadio “Vigorito”, dove ilbatte 2-1 la Triestina con le reti di Ciciretti e Perlingieri conquistando la qualificazione. Vittorie, invece, che non valgono L'articolo Teleclubitalia.

Archiviate le partite del 1° turno della fase Nazionale dei Playoff di Serie C, nella mattina odierna, presso la sede di Sky Sport, sono stati effettuati i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti delle partite del 2° turno Nazionale dei Playoff di ...

Partite di andata martedì 21 maggio 2024, ritorno sabato 25. Ecco il quadro scaturito dal sorteggio : Catania - Avellino; Vicenza - Padova; Juve Next Gen- Carrarese ; Benevento - Torres L'articolo Serie C, play off: sorteggio secondo turno nazionale. ...

28 squadre, un posto per la Serie B: ogni gol conta, chi la spunterà? Non perderti neanche un’azione dei Playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo dei Playoff della Serie C NOW ...

Torres, Greco: “Benevento squadra importante con giocatori di categoria superiore, ma faremo la nostra partita” - Torres, Greco: “Benevento squadra importante con giocatori di categoria superiore, ma faremo la nostra partita” - SULLA GARA DI DOMANI: “ Siamo molto simili al Benevento per il modo che abbiamo di giocare, saranno i duelli individuali a fare la differenza. Avrà la meglio chi riuscirà a fare meglio sotto questo ...

Playoff Serie C, dove vedere Juventus Next Gen - Carrarese - Playoff Serie C, dove vedere Juventus Next Gen - Carrarese - Domani sera alle ore 20:30 la Juventus Next Gen ospiterà la Carrarese allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per la gara d'andata del secondo ...

Il Bozano Baseball non riesce ad ingranare - Il Bozano Baseball non riesce ad ingranare - Nel quinto turno del girone d’andata della serie B, i biancorossi si arrendono in casa al Longbridge 2000 Bologna perdendo sia gara-1 che gara-2 ...