Neanche il tempo di salutarlo Il dolore di Antonella Clerici - le tristi parole in diretta tv

(Di lunedì 20 maggio 2024)e il ricordo del collega. Nei giorni scorsi, precisamente il 17 maggio, è morto il noto inviato di guerra e conduttore tv. Solo pocofa aveva annunciato, ospite di Fabio Fazio, di avere una brutta malattia: “Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere ma non è ancora finita”. Sicuramente tutti si erano resi conto della gravità della situazione, ma forse in pochi pensavano che il giornalista se ne sarebbe andato via così presto. In tanti in quese ore lo hanno ricordato con affetto e grande rispetto per la sua professionalità e serietà. Tra questi anche: “Non potevo non iniziare la trasmissione ricordando la figura di Franco di Mare, l’ha già fatto benissimo Eleonora Daniele con un lungo ...