Allegri - quale futuro dopo la Juve? Arabi - Bayern o Milan

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) –l’esonero annunciato dallantus, che fine fa Massimiliano? L’allenatore toscano, silurato dal club bianconerola vittoria della Coppa Italia, potrebbe rimanere fermo per una stagione se non dovessero arrivare chiamate. Il panorama italiano e internazionale potrebbe però offrire una sistemazione al ‘profeta del cortomuso’, a caccia di riscattol’avventura bianconera. Ildiè al centro anche dell’interesse dei bookmaker. Secondo i betting analyst di Sisal è in pole un’esperienza nel campionato arabo, offerta a 2,50, seguita da un arrivo entro il prossimo 1 agosto alMonaco, rimasto senza tecnicol’addio di Tuchel, visto a 4.50. Secondo quanto riferisce agipronews, è ...

Una sfida che fino a un paio di settimane fa per il Bologna poteva significare Champions League si è trasformata in uno Scontro diretto per il terzo posto contro la Juve. I rossoblu hanno confermato il proprio status di big in questo campionato ...

Allegri, quale futuro dopo la Juve Arabia, Bayern o Milan - allegri, quale futuro dopo la Juve Arabia, Bayern o Milan - dopo l'esonero annunciato dalla Juventus, che fine fa Massimiliano allegri L'allenatore toscano, silurato dal club bianconero dopo la vittoria della Coppa Italia, potrebbe rimanere fermo per una stag ...

Damascelli: "Epilogo sguaiato da parte di Allegri ma la società ha le sue colpe. Patetico il messaggio di Andrea Agnelli..." - Damascelli: "Epilogo sguaiato da parte di allegri ma la società ha le sue colpe. Patetico il messaggio di Andrea Agnelli..." - Intervenuto a Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato così dell'esonero di allegri: "Qualcosa doveva accadere. L'epilogo è stato sguaiato da parte dell'allenatore che ...

Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini - Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini - Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini ...