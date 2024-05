Steve Austin | Un altro match? Non credo di avere altro da dimostrare

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Stone Cold”è stata una delle Superstar più amate di sempre. La sua contrapposizione a The Rock e a Vince McMahon è passata alla storia. In occasione di WM 38, il “Texas Rattlesnake” uscì dal ritiro tornando sul ring per affrontare Kevin Ownes destando ottime impressioni. Ora l’Hall Of a Famer sembra escludere unnel suo futuro. “Sono contento così” Durante uno speciale episodio di “Biography On A&E”,ha parlato della possibilità di rivederlo ancora un volta sul ring non lasciando molte speranze ai fan. Ecco le sue parole: “Ho smesso. Sono felice di ciò che ho fatto. Ci sono alcuni che hanno fatto più di me, che sono durati più a lungo, ma ho avuto una bella carriera e sono contento così. Non devo più ...

