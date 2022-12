“Già sei in splendida forma” Chiara Nasti provoca i follower | il reggiseno è un optional – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Poco più di un mese dal parto esmagliante per, dimostrazione arrivata in diretta mondiale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non ci ha messo molto a tornare inanche se lontana da mesi dalla palestra,a solo un mese dal parto ha ripreso infatti i suoi allenamenti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.