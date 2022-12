Assemblea Juve | rispunta Luciano Moggi Difende Agnelli e gli regala una chiavetta con i file di Calciopoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) C’era ancheall’degli azionisti dellantus – l’ultima dell’era-– che oggi a Torino ha approvato il travagliato bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro. L’ex direttore generale del club bianconero – passato dalle stelle dei successi internazionali di Marcello Lippi alle stalle giudiziarie di– ha preso la parola, tra gli applausi della sala, in qualità di azionista della società. «Lantus ha sempre vinto sul campo, mai rubato niente a nessuno», ha rivendicato nel suo intervento, in una difesa dell’operato della sua dirigenza, ma anche di quella di Andrea. «Non tengo conto di quello che leggo», ha dettorivolgendo il pensiero ...

La Gazzetta dello Sport

... ha preso la parola per salutare e ringraziare Andrea Agnelli , all'ultimadopo le ... La storia di Moggi allae le condannedi Calciopoli Moggi arrivò alla Juventus nel 1994 . Una storia ...A Piazza Affari vola la Juventus: c'è attesa per l'Opa In Piazza Affari non si ferma l'avanzata del titolo Juventus + 3,24% a 0,3205 euro nel giorno dell'e della presentazione del nuovo cda. Assemblea degli azionisti in corso. Agnelli: "Un passo indietro perché la Juve viene prima di tutto" Il discorso del presidente dimissionario Andrea Agnelli e tutte le novità sull'assemblea degli azionisti della Juventus ...L'ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi, ha lasciato tutti di stucco con le sue ultime clamorose dichiarazioni su Calciopoli ...