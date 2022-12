Hyundai Kona - Ecco la seconda serie | più grande e con l' elettrico in testa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lagenerazione dellaè arrivata al momento del debutto: i contenuti tecnici della B-Suv coreana sono stati profondamente aggiornati e anche il design ha vissuto una significativa evoluzione. In linea, però, con quel tocco di originalità che ha contraddistinto la fortunata prima. Il lancio del nuovo modello è previsto nel 2023, e anche se la data esatta di avvio della commercializzazione in Italia non è stata ancora stabilita, lo sbarco dovrebbe avvenire attorno alla metà dell'anno. Elettrica, ibrida o soltanto endotermica. L'approccio multi-energia è stato tradizionalmente uno dei punti forti della. E viene pienamente confermato con lagenerazione: il modello sarà quindi proposto nelle varianti turbobenzina mild hybrid (il diesel è già fuori ...

Motor1 Italia

