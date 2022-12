Vince al Gratta e Vinci ma gli rubano biglietto | lieto fine per un 73enne

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Allala storia ha avuto il suo, ma poteva costare cara a un pensionato 73 enne di Vibonati (Salerno) la girandola di emozioni vissuta nel giro di poche ore. L’uomo – infatti – ha scoperto di aver vinto 50 mila euro alma di aver smarrito ilnte, rubatogli con destrezza da due giovani che avevano assistito allata, salvo rientrarne in possesso grazie all’intervento dei carabinieri che hanno individuato i due ladri bloccati poco prima che si recassero in una ricevitoria di Padula per riscuotere lata. Si tratta di due 21enni di Caselle in Pittari (Salerno) che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Denunciato per ...

Cilento, 73enne vince 50 mila euro al "Gratta e Vinci" ma gli rubano il biglietto: denunciati Un uomo di 73 anni ha vinto 50mila euro al "Gratta e vinci" ma gli hanno rubano il biglietto. È accaduto in provincia di Salerno a Villammare. L'uomo aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri che, fo ...