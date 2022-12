Trincerone Ovest | sindaco Napoli | “Rivoluzionerà viabilità di Salerno”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Un intervento straordinario cheladel Comune capoluogo”. Con queste parole ildi, Vincenzoha commentato la notizia anticipata, sui social dal presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, relativa allo stanziamento di 6 milioni di euro per il completamento dei lavori delferroviariodi. I fondi serviranno a realizzare due interventi: la realizzazione di un tunnel da via Moscati a via Santissimi Martiri Salernitani e il completamento del sottopasso di interscambio in via Capasso.A margine della sua partecipazione ad una conferenza stampa, questa mattina, il primo cittadino non ha voluto soffermarsi sui dettagli tecnici ...

Ottopagine

Dalla Regione Campania stanziati altri 6 milioni di euro per ilferroviario. Due, in particolare, i cantieri programmati: la realizzazione di un tunnel da via Moscati a via ...Passo dopo passo, la Campania è tutta da svelare e vivere: da Nord a Sud; da Est a; dalle ... Moscati (), Salerno. PER CHI DESIDERA RICEVERLO DIRETTAMENTE A CASA INVIARE UNA MAIL A: ... Dalla Regione 6 milioni di euro per il completamento del Trincerone Ovest La Regione Campania ha stanziato altri 6 milioni di euro per il Trincerone ferroviario Ovest. Due, in particolare, i cantieri programmati: la realizzazione di un tunnel da via Moscati a via Santissimi ...