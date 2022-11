(Di martedì 22 novembre 2022) Cesare, già Ministro del Lavoro e Presidente di Lavoro&Welfare, con cui ci siamo confrontati non appena abbiamo avuto conferma dall’onorevole Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro, della veridicità della notizia delladialdei, si é detto molto contrariato. Giusta ladell’, sebbene sarebbe stato meglio rendere la misura strutturale, ma assolutamente ingiusto ancorare la stessa alla maternità.deve restare tale, visto che già é ricalcolata col sistema contributivo, e non va assolutamente trasformata inmamma, penalizzante per chi non ha ...

... il bilancio per il triennio- 2025 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (... l'ulteriore misura per aiutare le famiglie Oltre alle diverse misure sul lavoro, sulle, ...- SCUOLE PARTITARIE: previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln) -: Stop Fornero Avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per ilche consente ...“Rivaluteremo le pensioni” con le “minime al 120%” ma con un meccanismo ... europea la prosecuzione di intevernti di decontribuzione al Sud che anche per il 2023 intendiamo portare avanti”, ha ...intanto passa l’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro al mese ... Per gli altri, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine del 2023. “Nel 2023 non potrà essere percepito per più di 8 ...