Cagliari | un migrante morto e 6 dispersi | la procura apre un' inchiesta

(Di lunedì 21 novembre 2022) La tragedia sabato notte. Il barchino era partito dall'Algeria con 13 persone a bordo. Soccorsi da un cargo battente bandiera liberiana per il mare in tempesta, i profughi sono stati presi dal panico e sono caduti in mare

. Tragedia in mare durante la traversata verso le coste della Sardegna. Un barchino - per le ... il bilancio è di sette morti, sei caduto nelle acque mentre unè deceduto durante il ...Il progetto della cooperativa sociale Il Sicomoro di, finanziato dalla Regione Sardegna , ... In genere, ognisi costruisce il suo immaginario dell'Europa, ma questa terra ha le sue ...La tragedia sabato notte. Il barchino era partito dall'Algeria con 13 persone a bordo. Soccorsi da un cargo battente bandiera liberiana per il mare in ...Bando dell’ufficio del Viminale: “Consistente aumento del numero di stranieri in arrivo nei porti, nella provincia deve crescere la rete delle strutture”. Offerti fino a 30 euro a ospite ...