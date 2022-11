“Ballando con le Stelle” | il gesto di Milly Carlucci commuove il pubblico

Leggi su tvzap

(Di domenica 20 novembre 2022) News tv. . Ieri sera, 19 Novembre 2022, è andata in onda una nuova puntata del famoso talent di Rai 1 condotto da. In giuria come sempre anche Selvaggia Lucarelli, la quale proprio nella giornata di ieri ha perso sua madre a causa del Covid. Non tutti si aspettavano di vederla in diretta, eppure la giornalista nonostante tutto si è presentata a lavoro, ricevendo anche molte critiche. Ad inizio puntata,ha voluto esprime la sua solidarietà nei confronti della Lucarelli e il suoè stato apprezzato moltissimo dai fan del programma.Leggi anche –> “con le”, Montesano dove ha preso la maglietta? La teoria dell’agente Nonostante il dolore per la perdita della sua mamma, Selvaggia Lucarelli si è presentata in ...