Avellino | frode fiscale | sequestro da un milione e 700mila euro a società

...e svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di, hanno fatto emergere, allo stato delle indagini preliminari, un complesso meccanismo di...Il titolare, un 53enne originario della provincia di , è stato denunciato perin commercio, smaltimento illecito di rifiuti e scarico in fogna di rifiuti pericolosi: i liquidi di scarto della .... Operazione della Guardia di Finanza nei confronti degli amministratori di una impresa edile. Nella giornata odierna, al termine di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata dalla Procu ...Sequestro di 1,7 milioni di euro ed inchiesta per l’acquisto di un software per la gestione aziendale. Pesante tegola sulla testa dell’imprenditore Angelo Antonio D’Agostino che nella giornata di vene ...