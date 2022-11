“X Factor 2022” | il ritorno di Morgan e il secondo eliminato

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) In onda la seconda puntata dei Live È andata in onda ieri sera la seconda puntata dei Live di Xa tema MTV Generation. Una serata all’insegna di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia a cavallo tra vecchio e nuovo millennio. Tanti colpi di scena: l’attesosul palco di, a 8 anni dall’ultima edizione che l’ha visto al tavolo come giudice, con “Altrove” e la magica “Space Oddity” di David Bowie. Poi la gara, come sempre tesissima fino all’ultimo istante, conclusa con il Tilt dopo il ballottaggio tra Tropea e Iako, rispettivamente dei roster di Ambra e Rkomi, che ha portato all’eliminazione del. Ad aprire la puntata, l’opening in cui tutti gli artisti in gara hanno cantato “Video Killed the Radio Star” dei The Buggles, il brano che ha aperto la programmazione di MTV negli ...