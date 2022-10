LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | inizia la FP3 sul circuito di Sepang

Leggi su oasport

04.52 Primi giri di assestamento, splende il sole per ora, Bagnaia dovrà cercare di strappare la Q2 quanto prima.LA FP3 DEL GRAN PREMIO DELLA! 04.45 Si decideranno in questa prima mattinata Q1 e Q2, i piloti si preparano per entrare in pista. 04.40 Tra poco l'avvio della FP3 per quanto riguarda la classe regina, niente pioggia per ora alInternational Circuit, condizioni predilette da Pecco Bagnaia. 04.35 Nel frattempo si è chiusa la FP3 per quanto riguarda la Moto2 dove il più veloce è stato il giapponese Ai Ogura (2'06?635), seguito dall'azzurro Tony Arbolino (2'07?039) e dallo spagnolo Alonso Lopez (2'07?086). 04.30 Così come accaduto ieri la pioggia potrebbe tornare a far visita ai piloti, che potrebbero dunque giocoforza dover ...