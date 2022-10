QUOTIDIANO NAZIONALE

Maretta tra i Popolari per le frasi del Cavaliere sul regalo dello zar. Socialisti e Verdi: ha ammesso la storia d'amore col criminale di ...Attenzione, tovarisc : il Pd in Europa è più putiniano della Lega . Lo dicono i numeri, non lacalda delle Feste dell'Unità. E ora chi lo dice al compagno Enrico Letta che dagli 'occhi di ..."... Il vodka gate Berlusconi imbarazza anche l’alleato Ppe "Rimandi tutto a Putin" Maretta tra i Popolari per le frasi del Cavaliere sul regalo dello zar. Socialisti e Verdi: ha ammesso la storia d’amore col criminale di guerra ...A woman broke down on the witness stand Wednesday while giving graphic testimony about a 2003 night when she said she emerged from unconsciousness to find actor Danny Masterson raping her. She is the ...