Design | Moby Dick e cento poltroncine Jumbo per i 101 anni di Alberto Rosselli

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change è andata all'ADIMuseum di Milano che rende omaggio a 101dalla sua nascita, alla figura poliedrica e al lavoro di uno dei suoi padri e grandi maestri, l'architetto eer: fondatore dell'ADI nel 1956, insieme a Gillo Dorfles, Ignazio Gardella, Vico Magistretti, Bruno Munari, Angelo Mangiarotti, Marcello Nizzoli, Antonio Pellizzari, Enrico Peressutti, Giulio Castelli, Albe Steiner e Gio Ponti con cuiaveva anche creato nel 1954 il prestigioso premio Compasso d'Oro. La mostra “100+1.per Saporiti Italia” racconta deler e del suo rapporto duraturo e prolifico con Saporiti Italia, l'azienda fondata nel 1948 da Sergio ...

II centunesimo pezzo del titolo della mostra è una chaise longueDick, vera e propria icona delitaliano, disegnata da Rosselli per Saporiti nel 1968 e utilizzata in alcuni film e serie ......di colorare dieci di queste poltroncine e tutte cento le poltroncine più una chaise - long... La mostra '100+1 - Alberto Rosselli per Saporiti Italia' resta aperta all'ADIMuseum di Milano ...La mostra "100+1 Alberto Rosselli per Saporiti Italia' in programma all'ADI Design Museum di Milano dal 7 al 30 ottobre 2022 racconta, a 101 anni dalla sua nascita, la figura poliedrica e il lavoro di ...Una mostra racconta le visioni e le sperimentazioni del designer e il suo rapporto privilegiato con Saporiti Italia ...