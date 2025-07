Spartana sì, ma anche funzionale. La filosofia di Dacia è quella di evitare il superfluo e con la geniale opzione YouClip punta a rendere personalizzabile la gamma senza eccessivi aggravi di costi. Il sistema è una “soluzione intelligente che ottimizza lo spazio all’interno dell’abitacolo, offrendo un tocco moderno e funzionale”: è basato su un meccanismo di fissaggio (il numero di punti dipende dal modello: alcuni sono di serie, altri a richiesta, come quelli che si possono inserire sui poggiatesta) che permette di “agganciare accessori progettati per essere posizionati in punti strategici dell’abitacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ottimizzare gli spazi? Con Youclip su Dacia Sandero è un gioco da ragazzi