L’Ancona guarda in casa e ufficializza Giordani

Li avevamo preannunciati già i giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità : Andrea Giordani e Gregorio Salvati sono nuovi giocatori dell’ Ancona. Classe 2007, Giordani è un attaccante cresciuto nel settore giovanile biancorosso, che all’inizio anno ha avuto la grande occasione di partecipare con la maglia del Perugia alla "Viareggio Cup", torneo tra i più importanti non solo a livello nazionale; Giordani ha omaggiato quest’opportunità segnando il gol del vantaggio dei "Grifoni" contro il Genoa nella gara del girone di qualificazione poi terminata 1-1. Centravanti dotato di ottime capacità di finalizzazione, ha iniziato la carriera nella Giovane Ancona per poi trasferirsi in maglia Biancorossa giocando negli Juniores Nazionali campionato nel quale ha segnato la bellezza di 22 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

