Aboliamo due giorni festivi per ridurre il debito pubblico | la finanziaria del premier francese Bayrou fa infuriare opposizioni e sindacati

Una «cura da cavallo» per scongiurare la «maledizione del debito». Sta facendo discutere, e non poco, la proposta del premier François Bayrou per risanare i conti pubblici francesi. Nei giorni scorsi, il primo ministro d’oltralpe ha illustrato quella che i giornali definiscono unanimemente una «finanziaria shock», mai vista nella storia della Quinta Repubblica, che mira a risparmiare 43,8 miliardi di euro. Per riuscirci, Bayrou ha suggerito due misure altamente impopolari. Tra queste il congelamento delle spese dello Stato per tutto il 2026 (il cosiddetto «anno bianco» ) e la soppressione di due giorni festivi: il lunedì di Pasquetta e l’8 maggio (il giorno in cui si festeggia la caduta del nazismo). 🔗 Leggi su Open.online